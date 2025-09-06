Atletica, Schwazer realizza il proprio personale sui 10.000 metri di marcia in pista a Bolzano

Incredibile prestazione di Alex Schwazer questa sera a Bolzano, nel corso dei campionati regionali del Trentino Alto Adige, con il 40enne marciatore altoatesino tornato occasionalmente alle gare dopo la fine della squalifica per doping dal luglio 2024, ma capace di fermare il cronometro nei 10.000 metri di marcia in pista fatti totalmente da solo nell'eccellente crono di 38'24"07, con cui di fatto migliora addirittura il suo personale di quando era all'apice della sua condizione, 38'50"28 realizzato nel 2011 a Pergine Valsugana, e ottiene il quarto tempo di sempre in Italia, considerando che proprio nel 2025 Massimo Stano ha realizzato con 37'33"03 il nuovo primato europeo e nazionale sulla distanza.