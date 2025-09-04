Logo SportMediaset
Altri sport

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

Il ricordo della sciatrice azzurra

04 Set 2025 - 20:12
00:35 

"Elegante, raffinato e iconico. Giorgio Armani è stato un uomo che con la sua creatività, la sua coerenza, la minuziosa cura nel dettaglio, la lungimirante visione e il coraggio di portare avanti le proprie idee, ha segnato un'epoca nella moda e nel modo di essere italiano nel mondo". Così Sofia Goggia in un video postato sui social. "E' stato un uomo che ha portato i suoi valori anche nello sport italiano, tifandolo, supportandolo con la sua classe e il suoi altruismo - prosegue l'olimpionica dello sci -. Ci ha esortati a inseguire la bellezza della nostra autenticità e ci ha permesso di valorizzarla attraverso delle creazioni uniche".

