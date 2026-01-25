Ippica: il francese Hokkaido Jiel vince il 105/o Prix d'Amérique

25 Gen 2026 - 20:41

Il trottatore francese di nove anni Hokkaido Jiel, outsider guidato da Franck Nivard, ha vinto sotto la pioggia il 105/o Prix d'Amérique all'ippodromo di Vincennes, laureandosi nuovo campione del mondo di corse al trotto. Dopo un'ottima partenza, Hokkaido Jiel ha viaggiato a centro gruppo in una gara condotta a lungo dai due fratelli francesi Go On Boy e Josh Power, due dei favoriti. Hokkaido Jiel ha sfoderato la sua impressionante accelerazione nel rettilineo finale, sorpassando Josh Power ed Epic Kronos nelle battute finali. La corsa sulla distanza di 2.700 metri ha visto sfidarsi i 18 migliori cavalli da trotto del mondo. Il francese Josh Power, guidato da Sébastien Ernault, si è classificato al secondo posto, mentre il terzo posto è andato allo svedese Epic Kronos, guidato dal francese Paul Philippe Ploquin. 

