Il sorteggio della Final Eight di Shenzhen: il tabellone completo

L’Italia conosce il suo cammino verso il tris. Nel sorteggio della Final Eight di Billie Jean King Cup 2026, in programma a Shenzhen dal 22 settembre, le azzurre campionesse in carica affronteranno la Cina padrona di casa nei quarti.

Una sfida già vista dodici mesi fa e che, sulla carta, resta alla portata della squadra di Tathiana Garbin, pur con l’incognita del fattore ambientale. In caso di qualificazione, in semifinale ci sarà la vincente tra Ucraina e Belgio, con possibile remake della sfida del 2025 contro le ucraine.