Il sorteggio della Final Eight di Shenzhen: il tabellone completo

L’Italia campionessa in carica apre la Final Eight di Billie Jean King Cup contro la Cina padrona di casa a Shenzhen (dal 22 settembre). In caso di vittoria, semifinale contro Ucraina o Belgio. Nella parte bassa Kazakistan-Spagna e Cechia-Gran Bretagna. Stati Uniti eliminati nei Qualifiers. Obiettivo azzurre: centrare il tris consecutivo.
L’Italia conosce il suo cammino verso il tris. Nel sorteggio della Final Eight di Billie Jean King Cup 2026, in programma a Shenzhen dal 22 settembre, le azzurre campionesse in carica affronteranno la Cina padrona di casa nei quarti.
Una sfida già vista dodici mesi fa e che, sulla carta, resta alla portata della squadra di Tathiana Garbin, pur con l’incognita del fattore ambientale. In caso di qualificazione, in semifinale ci sarà la vincente tra Ucraina e Belgio, con possibile remake della sfida del 2025 contro le ucraine.
Nella parte bassa del tabellone si sfidano Kazakistan-Spagna e Cechia-Gran Bretagna, mentre gli Stati Uniti restano fuori dopo l’eliminazione nei Qualifiers. Obiettivo chiaro per l’Italia: confermarsi al vertice e inseguire il terzo titolo consecutivo.
ITALIA vs CINA
UCRAINA vs BELGIO
KAZAKISTAN vs SPAGNA
REPUBBLICA CECA vs GRAN BRETAGNA