Hockey: il Tas spinge federazione internazionale a riammettere la Russia

Il ministro dello Sport russo, Mikhail Degtyaryov, ha fatto sapere che il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha stabilito che alle nazionali russe deve essere consentito di partecipare agli eventi della Federazione Internazionale di Hockey su ghiaccio. Venerdì, Degtyaryov ha reso noto su Telegram che il Tas ha annullato una serie di decisioni dell'Iihf che escludevano la Russia dagli eventi della stagione 2026-27, compresi i campionati mondiali maschili e femminili. L'Iihf ha escluso le squadre russe dai propri campionati mondiali fin dall'invasione dell'Ucraina nel 2022. La Russia ha inoltre saltato i tornei olimpici di hockey di quest'anno.