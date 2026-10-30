Tennis: Rybakina si ritira nei quarti a Tokyo per infortunio

30 Ott 2026 - 10:55
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Elena Rybakina, che già da ieri aveva la certezza di chiudere l'anno come numero 1 del mondo, ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Tokyo a causa di un infortunio al collo. La tennista kazaka si era qualificata per i quarti di finale, battendo agevolmente la connazionale Yulia Putintseva (6-2, 6-3) nel suo match d'esordio. Tale vittoria le ha garantito la vetta del ranking mondiale a fine anno; ora, per lei, resta in programma solo il Masters, che dall'8 novembre a Indian Wells vedrà sfidarsi le otto migliori giocatrici della stagione. Oggi la tennista si è presentata in campo, ma invece di affrontare la canadese Leylah Fernandez, ha dichiarato al pubblico: "Volevo solo ringraziarvi per essere venuti oggi, ma purtroppo non potrò giocare. Da qualche giorno soffro per un piccolo infortunio. Per me è difficile giocare al 100%, tanto più che mi aspetta un altro torneo molto importante". In un comunicato, ha specificato di soffrire di "un'infiammazione e dolore al collo". Domani sarà quindi Fernandez, numero 23 del mondo, ad affrontare in semifinale Kamila Rakhimova (n.66).

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