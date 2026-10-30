MotoGp Malesia, Marquez: "Dovrò andare all'attacco in queste ultime due gare"

30 Ott 2026 - 11:16
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Marc Marquez © afp

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"La caduta mi ha fatto arrabbiare, ti fa andare fuori tempo. Era la prima volta che mettevo la soft dietro, poi abbiamo sistemato. Ho anche cambiato stile di guida, mi sono poi trovato bene e abbiamo fatto un buon passo". Così Marc Marquez, pilota della Ducati, al termine delle prequalifiche del Gp della Malesia. "Superiore in curva 15? C'è anche più rischio, ho trovato il limite. Si può però cadere come è successo a me. Mi sto trovando bene nel circuito, non si deve esagerare nel time attack, è un punto in cui soffro di più. Ma quando cala la gomma vado meglio", ha aggiunto. "Questa mattina mi sono trovato bene, volevo capire il grip nei giri di iniziali, sono stato l'unico a trovarmi bene con la media. Sono partito aggressivo, attaccando, è il modo che devo affrontare le mie ultime gare. Devo dare il 100% da qui alla fine", ha concluso.

MotoGp Malesia 2026, le foto delle prequalifiche

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