Ferrari, allarme Ralf Schumacher: "Stanno facendo due auto diverse, sarà un disastro"

19 Gen 2026 - 10:41
© Getty Images

© Getty Images

Voci inquietanti da Maranello in vista della rivoluzione 2026. Secondo Ralf Schumacher, la Ferrari starebbe commettendo un errore strategico capitale: sviluppare due vetture differenti (o due concetti di sviluppo paralleli) per assecondare gli stili di guida opposti di Leclerc e Hamilton "Stanno sviluppando due auto e posso immaginare il perché, dato che Leclerc e Hamilton hanno opinioni completamente diverse sulla vettura". "Se è così, è un disastro fin dall'inizio, non si possono sviluppare due auto", ha sentenziato l'ex pilota a Sky Germania. La pressione è massima: dopo un 2025 chiuso al quarto posto e senza vittorie, il team ha puntato tutto sul nuovo progetto. Se la monoposto dovesse fallire, il destino del team principal Fred Vasseur sarebbe segnato.

ferrari
ralf schumacher
2026

