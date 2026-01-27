F1: test Barcellona condizionati da pioggia, girano solo Leclerc e Verstappen

Charles Leclerc e Max Verstappen sono gli unici piloti scesi in pista in mattinata nel day2 dei test di Barcellona in vista della stagione 2026 di Formula 1. A causa della pioggia, arrivata attorno alle 11, gli altri team hanno deciso di non girare. In condizioni di asciutto il pilota della Red Bull ha girato in 1'20"0, precedendo di otto millesimi il ferrarista. Successivamente i due piloti hanno proseguito il loro test anche in condizioni di bagnato.