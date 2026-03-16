Nba: i Knicks battono Golden State, vince Oklahoma
Nella notte dell'Nba i New York Knicks superano i Golden State Warriors 110 a 107, con il contributo da 30 punti di Jalen Brunson. Successo interno per gli Oklahoma City Thunders contro i Minnesota Timberwolves (116 a 103), nonostante i 32 punti di Julius Randle. Scarto di 10 punti in favore dei Dallas Mavericks contro i Cleveland Cavaliers (130 a 120), con Cooper Flagg protagonista per Dallas con 27 punti. Ai Detroit Pistons, invece, non bastano i 33 punti di Cade Cunningham per evitare la sconfitta (119 a 108) con i Toronto Raptors. Giannis Antetokounmpo, da parte sua, trascina con 31 punti i Milwaukee Bucks nella vittoria 134 a 123 con gli Indiana Pacers, mentre i 31 di Quentin Grimes valgono la vittoria di misura (109 a 103) dei Philadelphia 76ers contro i Portland Trail Blazers. I Sacramento Kings, infine, battono 116 a 111 gli Utah Jazz grazie a una super prestazione di DeMar DeRozan (41 punti).