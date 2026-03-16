Nba: i Knicks battono Golden State, vince Oklahoma

16 Mar 2026 - 10:16

Nella notte dell'Nba i New York Knicks superano i Golden State Warriors 110 a 107, con il contributo da 30 punti di Jalen Brunson. Successo interno per gli Oklahoma City Thunders contro i Minnesota Timberwolves (116 a 103), nonostante i 32 punti di Julius Randle. Scarto di 10 punti in favore dei Dallas Mavericks contro i Cleveland Cavaliers (130 a 120), con Cooper Flagg protagonista per Dallas con 27 punti. Ai Detroit Pistons, invece, non bastano i 33 punti di Cade Cunningham per evitare la sconfitta (119 a 108) con i Toronto Raptors. Giannis Antetokounmpo, da parte sua, trascina con 31 punti i Milwaukee Bucks nella vittoria 134 a 123 con gli Indiana Pacers, mentre i 31 di Quentin Grimes valgono la vittoria di misura (109 a 103) dei Philadelphia 76ers contro i Portland Trail Blazers. I Sacramento Kings, infine, battono 116 a 111 gli Utah Jazz grazie a una super prestazione di DeMar DeRozan (41 punti).

Ultimi video

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:55
DICH VALENTINO ROSSI SU KIMI ANTONELLI DICH

Valentino Rossi esalta Kimi Antonelli: "Lo abbiamo seguito dai kart. Bellissimo vederlo vincere"

02:01
L'eredità olimpica

L'eredità olimpica

01:16
Indian Wells, Sinner sfida Zverev

Indian Wells, Sinner sfida Zverev

03:21
13 SRV TUTTI PAZZI PER IL BASEBALL OK

Tutti pazzi per l'Italbaseball tra caffè e... Juventus

00:59
hockey

Hockey Pista, lo spettacolo della Coppa Italia a Trissino

01:31
Alcaraz non perdona

Alcaraz non perdona

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:36
MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

03:30
Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

01:57
Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

01:14
Indian Wells, Sinner ok

Indian Wells, Sinner ok

00:56
DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

01:14
L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

I più visti di Altri Sport

Italbaseball da sogno! Gli azzurri battono anche Portorico e fanno la storia: è semifinale

13 SRV TUTTI PAZZI PER IL BASEBALL OK

Tutti pazzi per l'Italbaseball tra caffè e... Juventus

Dalle origini pugliesi alla fede bianconera: chi è Fran Cervelli, l'uomo dietro l'exploit dell'Italbaseball

MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

50) New Orleans Saints (NFL): 2,08 miliardi di dollari

Le 50 squadre più ricche al mondo secondo Forbes

Italia-Messico (baseball)

L'Italia da leggenda concede il bis: battuto anche il Messico, è ai quarti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:43
Indian Wells, Sinner dedica la vittoria ad Antonelli: "Bravo Kimi"
10:16
Nba: i Knicks battono Golden State, vince Oklahoma
23:58
Basket: Italia femminile batte Spagna e si qualifica per il mondiale
23:03
Atletica, mondiali universitari cross: cinque medaglie per l’Italia
22:34
Paralimpiadi, Bebe Vio cambia disciplina: "Lascio la scherma, passo all'atletica e ai 100 metri"