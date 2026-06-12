F1, Fornaroli: "All'inizio ero nervoso, peccato non aver potuto correre con Kimi"

“L’obiettivo era aiutare il team dandogli i migliori dati possibili per il proseguo del weekend. Abbiamo fatto tanti test aerodinamici all’inizio e poi verso la fine ci siamo concentrati un po’ di più verso la performance. Quando ho potuto ho cercato di fare un giro pulito senza prendere grossi rischi. Comunque mancava ancora un pochino di confidenza, era solo il mio terzo giro spinto sulla macchina, però eravamo in una buona finestra col setup, quindi sono contento di com'è andata e spero che il team sia contento”, ha aggiunto.