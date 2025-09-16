Logo SportMediaset
Dolomiti Valtellina 2028, Lombardia nel comitato organizzatore

16 Set 2025 - 08:37

La Regione Lombardia aderisce al Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali - Dolomiti Valtellina 2028. Lo ha deciso la giunta, su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con l'assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori. Del Comitato, oltre alla Regione, faranno parte la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e il Coni. Riservati ad atleti under18, i giochi Olimpici giovanili si svolgeranno tra Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento coinvolgendo circa 1.800 atleti. "Si tratterà di un'occasione - afferma l'assessore Sertori - per continuare l'opera di valorizzazione dei nostri territori già interessati dalla Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e, in particolare, della Valtellina e la legacy delle Olimpiadi, ovvero quanto delle opere, sportive e infrastrutturali, sarà operativo anche dopo i Giochi e migliorerà fruibilità e mobilità, nonché ovviamente la pratica motoria per le discipline invernali".

