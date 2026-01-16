Snowboard, CdM: quattro azzurri centrano qualificazione fase finale Sbx di Dongbeiya

Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin e Michela Moioli hanno centrato la qualificazione per la prima delle due sfide di Dongbeiya, in Cina, tappa di Coppa del Mondo di SnowBoardCross che ritorna sulla scena cinque settimane dopo il debutto di Cervinia. Nel turno di qualificazione maschile guidato dal canadese Eliot Grondin (35"17), Ferrari ha fatto segnare il quarto tempo nella prima run (+0"34), seguito ad un solo ccentesimo da Sommariva, con Visintin autore del decimo riscontro. Al termine del turno preliminare, restano invece esclusi dalla prima sfida cinese Niccolò Colturi e Tommaso Leoni. Decimo tempo quindi per Michela Moioli nella successiva qualificazione femminile: la campionessa bergamasca ha messo a segno nella prima run un riscontro di 1"40 maggiore rispetto alla britannica Charlotte Bankes (37"60) che ha preceduto la ceca Eva Adamczykova e la svizzera Sina Siegenthaler. Restano invece escluse da gara 1 Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Caterina Carpano e Sofia Belingheri.