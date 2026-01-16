Logo SportMediaset

Basket, Lba su caso Trapani: "Confermato mandato a tutelare immagine Serie A"

16 Gen 2026 - 19:27

L'Assemblea dei Club di basket di Serie A si è riunita oggi in modalità videoconferenza per discutere la situazione e gli scenari futuri a seguito dell'esclusione della società Trapani Shark dal Campionato di Serie A, disposta con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale FIP del 12 gennaio 2026, e della conseguente sua perdita della qualità di associata. All'esito, l'Assemblea "ha confermato all'unanimità pieno mandato al Presidente di esperire ogni azione volta a tutelare e a difendere l'immagine del Campionato di Serie A, di tutte le società, dei tesserati e dei tifosi". Il presidente Maurizio Gherardini individuerà, congiuntamente alla Federazione, ogni ulteriore iniziativa, anche nell'ambito del confronto con la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. 

