Basket, la Dinamo cerca il riscatto in campionato contro il Napoli

16 Gen 2026 - 16:35

"Abbiamo grande voglia di tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro Reggio Emilia". Sono le parole con cui il coach della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, Veljko Mrsic, ha presentato stamattina la sfida di campionato contro la Guerri Napoli, che si giocherà domenica pomeriggio, alle 17, al PalaSerradimigni. 

La Dinamo arriva da due sconfitte consecutive, quella in compionato a Reggio Emilia, e quella di mercoledì in Fiba Europe cup contro Zaragoza. Due batoste in cui i sassaresi, condizionati dalle assenze per infortunio di vari giocatori, sono apparsi privi di energia. 

"Domenica avremo la prima occasione per riscattarci e speriamo di farlo con l'aiuto del nostro pubblico. Per quanto riguarda gli infortunati, al momento non abbiamo certezze: sono tutti in dubbio per domenica. Beliauskas quasi sicuramente non ci sarà, mentre valuteremo fino all'ultimo la possibilità di recuperare Buie e Johnson. Lo capiremo meglio dopo l'allenamento di domani", ha precisato Mrsic. 

Non sarà della partita l'ala Marshall, in fase di recupero dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro subito a dicembre. Ci dovrebbe essere invece il play Zanelli, che mercoledì è sceso in campo nonostante fosse reduce dall'influenza e non avesse nelle gambe nemmeno un giorno intero di allenamenti. Accanto al coach per presentare la partita contro Napoli, c'era anche il pivot Nick McGlynn: "Servirà un grande lavoro di squadra. L'ultima volta non è andata come speravamo, ma Napoli è un'ottima squadra e ognuno di noi dovrà essere pronto a fare la propria parte. Serve uno sforzo collettivo per provare a vincere una partita che sarebbe davvero molto importante".  

