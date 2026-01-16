Basket, la Dinamo cerca il riscatto in campionato contro il Napoli

Non sarà della partita l'ala Marshall, in fase di recupero dopo il trauma distorsivo al ginocchio destro subito a dicembre. Ci dovrebbe essere invece il play Zanelli, che mercoledì è sceso in campo nonostante fosse reduce dall'influenza e non avesse nelle gambe nemmeno un giorno intero di allenamenti. Accanto al coach per presentare la partita contro Napoli, c'era anche il pivot Nick McGlynn: "Servirà un grande lavoro di squadra. L'ultima volta non è andata come speravamo, ma Napoli è un'ottima squadra e ognuno di noi dovrà essere pronto a fare la propria parte. Serve uno sforzo collettivo per provare a vincere una partita che sarebbe davvero molto importante".