Milano Cortina: fiamma delle Paralimpiadi da Stoke Mandeville a Verona

16 Gen 2026 - 17:30

La fiamma paralimpica si accenderà il 24 febbraio a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, culla storica del movimento Paralimpico, e passando di mano a 501 tedofori percorrerà oltre 2.000 chilometri terminando il suo percorso il 6 marzo all'Arena di Verona, pronta a ospitare la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e dare il via al massimo evento sportivo al mondo per persone con disabilità.

La prima tappa del percorso nazionale sarà Torino, che nel 2006 per la prima volta ospitò le Paralimpiadi invernali; dal 24 febbraio al 2 marzo, animerà i cinque Flame Festival in programma: Torino (24 febbraio), Milano (25 febbraio), Bolzano (27 febbraio), Trento (28 febbraio) e Trieste (2 marzo).

Parallelamente, il Viaggio sarà arricchito dai Flame Visit, eventi di piazza organizzati da Allianz e Fondazione Milano Cortina 2026 per ampliare il Viaggio della Fiamma Paralimpica anche al Centro e Sud Italia, con quattro tappe previste il 26 febbraio a Roma, il 27 febbraio a Bari, il 2 marzo a Napoli e il 3 marzo a Bologna.

Sempre il 3 marzo, le cinque Fiamme provenienti dai Flame Festival arriveranno a Cortina d'Ampezzo, convergendo nella suggestiva Cerimonia di Unione e dando vita a un'unica Fiamma Paralimpica.

Il 4 marzo la Fiamma percorrerà le strade di Auronzo di Cadore, Pieve di Cadore, Longarone, Belluno, Treviso e Mestre, fino a raggiungere Venezia, dove si terrà la prima Celebrazione di tappa; il 5 marzo continuerà il suo viaggio attraverso Castelfranco Veneto, Asolo, Bassano del Grappa, Thiene e Vicenza, fino a giungere a Padova per la seconda Celebrazione di tappa.

Il 6 marzo, dopo il passaggio a Monselice, Rovigo, Legnago, Nogara e Isola della Scala, la Fiamma concluderà il suo viaggio all'Arena di Verona, teatro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 

