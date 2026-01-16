America's Cup, New Zealand: "A Cagliari condizioni di vento e mare ideali"

Il team New Zealand, detentore della America's Cup, è convinto: la prima regata preliminare in vista della Louis Vuitton Cup del 2027 in programma a maggio a Cagliari, rappresenta "una sfida unica per i velisti, perché dal punto vista meteorologico tutte le squadre terranno d'occhio i fenomeni sia dei venti di maestrale che di scirocco, che possono creare condizioni interessanti e impegnative".
"Abbiamo visto tutti i video di ricognizione di quando Luna Rossa si allenava lì in vista della scorsa America's Cup - afferma Ray Davies, chief coach di Emirates Team New Zealand - e quella è stata una delle migliori navigazioni che abbiamo mai visto nella preparazione. Potremmo vedere una bella brezza mistral d'acqua piana da nord-ovest o una solida brezza termica onshore con un po' di on-off o una brezza da sud-est dall'Africa che può sollevare buone onde, quindi possiamo aspettarci ottime condizioni di gara. Tutti seguiranno i dati in vista di Cagliari e sicuramente guarderemo le nostre prestazioni aeree più pesanti qui ad Auckland".
Il ceo di Emirates Team New Zealand, Grant Dalton, rivela: "Da quello che vediamo internamente, c'è ben poco da scegliere tra quelli che si potrebbero definire i velisti 'affermati' e i nuovi arrivati. Sappiamo anche che le altre squadre hanno una profondità incredibile di talento nelle loro squadre giovanili e femminili, quindi non mi sorprenderebbe affatto vedere le gare di flotta completamente miste e alcuni di quei talenti next-gen prendere grandi vittorie. L'evento di Cagliari sarà incredibilmente interessante dal punto di vista sportivo".