America's Cup, New Zealand: "A Cagliari condizioni di vento e mare ideali"

"Abbiamo visto tutti i video di ricognizione di quando Luna Rossa si allenava lì in vista della scorsa America's Cup - afferma Ray Davies, chief coach di Emirates Team New Zealand - e quella è stata una delle migliori navigazioni che abbiamo mai visto nella preparazione. Potremmo vedere una bella brezza mistral d'acqua piana da nord-ovest o una solida brezza termica onshore con un po' di on-off o una brezza da sud-est dall'Africa che può sollevare buone onde, quindi possiamo aspettarci ottime condizioni di gara. Tutti seguiranno i dati in vista di Cagliari e sicuramente guarderemo le nostre prestazioni aeree più pesanti qui ad Auckland".