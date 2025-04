Da 15 anni il nuoto in acque libere con SWIMTHEISLAND

Da quindici anni promuovere il nuoto in acque libere in scenari unici ed emozionanti è la missione di SWIMTHEISLAND, il circuito organizzato da TriO Events sostenuto dalla collaborazione con le amministrazioni locali, che conferma nel 2025 le tre meravigliose location ospitanti: San Teodoro, in provincia di Sassari, Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, e il Golfo dell’Isola, nel savonese. Grande novità il nuovo main sponsor arena, partner d’eccellenza nel mondo del nuoto con cui SWIMTHEISLAND prosegue il proprio percorso di crescita. Un marchio, da sempre sinonimo di innovazione, performance e passione per la disciplina, che condividerà l’impegno nel rendere l’esperienza dell’open water swimming ancora più coinvolgente per tutti, dai professionisti agli amatori, dentro e fuori dall’acqua.