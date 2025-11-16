Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Biathlon: Vittozzi ancora 4.a in sprint Idre, Wierer 3.a in mass Geilo

16 Nov 2025 - 22:10

Ancora una solida prova di Lisa Vittozzi nella seconda sprint disputata sulla pista svedese di Idre, in preparazione della Coppa del mondo che scatterà da fine mese a Oestersund. La carabiniera di Sappada, quarta sabato, si è ripetuta con lo stesso piazzamento in una gara ventosa, vinta dalla svedese Elvira Oeberg sulla tedesca Janina Hettich-Walz e la sorella Hanna Oeberg, che ha perduto due posizioni rispetto al giorno precedente. Vittozzi ha curiosamente commesso il suo unico errore al tiro di giornata nella serie a terra, esattamente come aveva fatto sabato, mancando il podio per appena 1", ma ha dato la sensazione di essere in crescendo di forma sugli sci. Nella sprint maschile tripletta tedesca con Lucas Fratzscher davanti a David Zobel e Johannes Kuehn, 36simo posto per Lukas Hofer. A Geilo (Nor) si è svolta invece una mass start che ha registrato la buona prestazione di Patrick Braunhofer. Il carabiniere altoatesino ha conquistato il secondo posto nella gara maschile che ha registrato il netto dominio del padrone di casa Martin Nevland, il quale ha concluso in 39'11"7 con due errori. Braunhofer ha accusato 47"2 con tre errori, al terzo posto si è piazzato il polacco Marcin Zawol a 49"7 senza errori, unico afra i partenti a concludere con uno 0. Al via erano presenti altri due azzurri: Elia Zeni, piazzatosi ventesimo a 2'50"8 con 6 errori, mentre Daniele Cappellari è finito 36simo a 4'00"3 con 3 errori.

Un podio azzurro è arrivato anche nella mass start femminile, dove Dorothea Wierer si è piazzata terza, battuta da Ingrid Landmark Tandrevold che con due errori ha siglato il tempo di 35'51"4 davanti alla connazionale Ragnhild Femsteinevik, in ritardo di 15"3 ma senza errori. La finanziera altoatesina invece ha girato in penalità tre volte, ma ha mostrato una eccellente condizione sugli sci stretti, arrivando a giocarsi la vittoria nell'ultimo poligono. Quarta a sorpresa la danese di origine norvegese Anne De Besche, quinta la belga Lotte Lie. "Penso sia andata abbastanza bene - ha commentato Wierer al traguardo alla televisione norvegese -. Abbiamo svolto il raduno qui e quindi non abbiamo preparato molto bene queste gare, ma sono abbastanza soddisfatta di quello che ho fatto. Certo il tiro non è stato perfetto, ho avuto qualche problema alla schiena nei giorni scorsi e spero di risolverli in tempo per la Coppa del Mondo".

Ultimi video

01:30
Emozioni da Atp Finals

Emozioni da Atp Finals

02:09
MCH ATP FINALS INNO MAMELI IL VOLO MCH

Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

05:52
INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

02:32
INT PRESIDENTE PIEMONTE SU SINNER 16/11 DICH

Il presidente del Piemonte Cirio: "Successo economico, sportivo, sociale e turistico"

02:36
INT SINDACO TORINO SU SINNER 16/11 DICH

Il sindaco di Torino Lo Russo: "Soddisfatti di questa quinta edizione delle Atp Finals"

01:02
Lo sport è inclusivo

Lo sport è inclusivo

00:52
Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

01:30
Sinner mania a Torino

Sinner mania a Torino

01:32
Sinner top indoor

Sinner top indoor

01:29
Attesa Sinner-Alcaraz

Attesa Sinner-Alcaraz

04:05
conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

02:05
DICH BOLELLI/VAVASSORI POST SEMIFINALE 15/11 DICH

Bolelli e Vavassori: "Settimana che ci porteremo nel cuore. Testa già alla Davis"

02:01
"In un tempo solo nostro"

"In un tempo solo nostro"

01:33
Sinner, i precedenti

Sinner, i precedenti

02:15
Il bello del tennis

Il bello del tennis

01:30
Emozioni da Atp Finals

Emozioni da Atp Finals

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:10
Biathlon: Vittozzi ancora 4.a in sprint Idre, Wierer 3.a in mass Geilo
22:02
Sinner sulla Mole, l'omaggio di Torino al campione del torneo dei Maestri
21:10
Atp Finals, Binaghi: "La discussione sul futuro inizia ora"
20:35
Sci, Kastlunger: "Bella seconda manche, contento della gara"
20:19
Atp Finals, anche Bruno Vespa fa il tifo per Sinner: "È più forte di me..."