Biathlon: Vittozzi ancora 4.a in sprint Idre, Wierer 3.a in mass Geilo

Ancora una solida prova di Lisa Vittozzi nella seconda sprint disputata sulla pista svedese di Idre, in preparazione della Coppa del mondo che scatterà da fine mese a Oestersund. La carabiniera di Sappada, quarta sabato, si è ripetuta con lo stesso piazzamento in una gara ventosa, vinta dalla svedese Elvira Oeberg sulla tedesca Janina Hettich-Walz e la sorella Hanna Oeberg, che ha perduto due posizioni rispetto al giorno precedente. Vittozzi ha curiosamente commesso il suo unico errore al tiro di giornata nella serie a terra, esattamente come aveva fatto sabato, mancando il podio per appena 1", ma ha dato la sensazione di essere in crescendo di forma sugli sci. Nella sprint maschile tripletta tedesca con Lucas Fratzscher davanti a David Zobel e Johannes Kuehn, 36simo posto per Lukas Hofer. A Geilo (Nor) si è svolta invece una mass start che ha registrato la buona prestazione di Patrick Braunhofer. Il carabiniere altoatesino ha conquistato il secondo posto nella gara maschile che ha registrato il netto dominio del padrone di casa Martin Nevland, il quale ha concluso in 39'11"7 con due errori. Braunhofer ha accusato 47"2 con tre errori, al terzo posto si è piazzato il polacco Marcin Zawol a 49"7 senza errori, unico afra i partenti a concludere con uno 0. Al via erano presenti altri due azzurri: Elia Zeni, piazzatosi ventesimo a 2'50"8 con 6 errori, mentre Daniele Cappellari è finito 36simo a 4'00"3 con 3 errori.