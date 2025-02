Biathlon, Mondiali giovani: Gautero argento nell'individuale femminile

Carlotta Gautero è medaglia d'argento nell'individuale dei Mondiali Giovani di Ostersund (Svezia): la prima giornata della rassegna iridata giovanile che si è aperta oggi nella località svedese regala subito una soddisfazione al team azzurro che saluta il secondo posto della diciannovennne cuneese. Al termine dei 10 chilometri di gara, Gautero è seconda alla sola ceca Ilona Plechacova (1-1-1-0), vincitrice in 34'16"5 con un margine di 47"5 sull'azzurra, al comando della gara fino al quarto poligono, quando è incappata negli unici due errori della propria prova (0-0-0-2). Nella tornata finale la piemontese ha saputo resistere al ritorno della slovena Manca Caserman (0-1-1-1) che ha così completato il podio con un ritardo di 54"9 da Plechacova. Non è la prima medaglia nella giovane carriera di Gautero: nel passsato inverno Carlotta ha vinto il titolo olimpico giovanile nella sprint e nella staffetta mista a Gangwon, mentre a livello di Mondiali Giovanili è stata argento nelle ultime due edizioni nella staffetta femminili e bronzo nel 2024 ad Otepää nella mass start. Per quanto riguarda le altre azzurre, Gaia Gondolo (0-2-0-0) è 24esima a 3'03, con Nayeli Mariotti Cavagnet (1-3-2-0) 37esima a 4'28 e Denise Maestri (2-0-1-2) 44esima a 5'27.