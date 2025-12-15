Logo SportMediaset

Milano-Cortina 2026, Abodi: "I Giochi un'opportunità per gli imprenditori"

15 Dic 2025 - 14:14
© italyphotopress

© italyphotopress

"Quello che forse non è stato compreso, da alcuni operatori economici, è che queste olimpiadi e paralimpiadi avranno circa 2 miliardi di telespettatori. E' una campagna di promozione nel mondo, con delle opportunità inimmaginabili e inquantificabili in termini economici. Quindi non capisco la polemica, evidentemente ci sono imprenditori che hanno una visione di lungo periodo e imprenditori che pensano giorno dopo giorno. Cercheremo di fare comprendere che dopo sarà meglio di prima". Lo ha detto il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, in visita questa mattina allo Skatepark del quartiere Bonagia a Palermo, insieme al sindaco Roberto Lagalla, parlando delle preoccupazioni degli albergatori per le olimpiadi Milano Cortina 2026. "Il nostro impegno è fare in modo che le olimpiadi e le paralimpiadi siano organizzate al meglio e siano accoglienti - ha proseguito - ci aspettiamo quasi 2 milioni di persone, nel perimetro olimpico di 22 mila chilometri quadrati. Dobbiamo da un lato fare il nostro dovere e dall'altro smentire gli scettici. Io sono convinto che saranno olimpiadi di grandissimo fascino, lasceranno delle eredità importanti, anche in termini di impiantistica sportiva". 

