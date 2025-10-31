Basket, prefetto di Udine limita vendita biglietti match contro UR Venezia

Con decreto emanato il 31 ottobre 2025, il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto una specifica limitazione alla vendita dei biglietti per l'incontro di basket A.P.U. O.W.W. Udine - Umana Reyer Venezia, valido per il campionato nazionale di Serie A1 2025/2026. La partita si terrà il 7 novembre 2025 presso il Palazzetto dello Sport "Primo Carnera" di Udine. In base al provvedimento, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Venezia. Tale misura è stata adottata in attuazione della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms), che ha classificato l'incontro come ad alto profilo di rischio.