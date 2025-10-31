Logo SportMediaset

Basket, prefetto di Udine limita vendita biglietti match contro UR Venezia

31 Ott 2025 - 22:18

Con decreto emanato il 31 ottobre 2025, il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto una specifica limitazione alla vendita dei biglietti per l'incontro di basket A.P.U. O.W.W. Udine - Umana Reyer Venezia, valido per il campionato nazionale di Serie A1 2025/2026. La partita si terrà il 7 novembre 2025 presso il Palazzetto dello Sport "Primo Carnera" di Udine. In base al provvedimento, è vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Venezia. Tale misura è stata adottata in attuazione della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms), che ha classificato l'incontro come ad alto profilo di rischio.

