Trump riceve alla Casa Bianca i campioni di baseball dei Dodgers di Los Angeles

24 Lug 2026 - 09:07
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Il presidente Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca i Dodgers per celebrare la loro vittoria nelle World Series del 2025 di baseball. Il tycoon ha scherzato con i giocatori giapponesi Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto, chiedendo chi tra i due fosse il lanciatore migliore, suscitando l'ilarità dei presenti. Trump su Truth ha poi postato diverse foto e video con Ohtani, il campione nipponico considerato più di un Messi del baseball per le sue grandi capacità sia nel ricevere sia nel lanciare: insomma, in termini calcistici è come essere allo stesso tempo un fortissimo difensore e attaccante allo stesso tempo. "Che grande persona e che grande giocatore di baseball!!!", ha scritto Trump di Ohtani. La cerimonia si è tenuta all'aperto nel Rose Garden, dove il presidente ha anche scambiato qualche battuta con la squadra, elogiando i Dodgers di Los Angeles per quasi 20 minuti, ripercorrendo i successi della squadra durante la stagione 2025, culminati nell'epica vittoria delle World Series ottenuta in un'emozionante Gara 7 contro i Blue Jays. Tre giocatori di spicco dei Dodgers erano assenti alla visita alla Casa Bianca: Mookie Betts, Kiké Hernandez e il lanciatore Edgardo Henriquez. Betts aveva anticipato che probabilmente non si sarebbe unito ai compagni di squadra nello Studio Ovale per motivi familiari.

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