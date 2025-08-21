Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Azzurre di Velasco a caccia del Mondiale, "divertiamoci"

21 Ago 2025 - 21:07
© IPA

© IPA

Le azzurre e Julio Velasco a caccia di un'altra impresa. Dall'oro olimpico di Parigi 2024 alla striscia vincente di 29 partite, l'Italia del volleuy femminile comincia domani il suo percorso al Mondiale, in Thailandia, contro la Slovacchia. "Essere le favorite puo' creare pressione, ma e' anche frutto di un anno straordinario, dice Myriam Sylla- Al Saphan Hin Municipal Stadium di Phuket, quando in Italia saranno le 15.30, le azzurre affronteranno la Slovacchia (diretta Rai 2 e DAZN) nella sfida valida per la prima giornata della Pool B della prima fase dei Mondiali. Dopo aver svolto due allenamenti, per capitan Danesi e compagne è giunto il momento di rompere il ghiaccio, con una squadra rinnovata in parte (4 novita' su 14, rispetto a Parigi) e tanta voglia di portare in Italia il secondo titolo mondiale, 23 anni dopo quello vinto in Germania. "Sono contenta di iniziare questo Mondiale con positività insieme a tutto il gruppo - le parole di Sylla - siamo tranquille e pronte a metterci alla prova. A volte essere etichettati come favorite può creare pressioni. Questo però è frutto delle vittorie che abbiamo ottenuto nell'ultimo incredibile anno e, non possiamo negare che il tutto crei aspettative. Dobbiamo essere brave a tener fuori le aspettative degli altri per pensare solo ed esclusivamente al nostro gioco". "Alle più giovani - aggiunge la 'veterana' azzurra - al loro primo Mondiale non dirò niente di particolare perché le emozioni e le sensazioni dell'esordio devono essere vissute. Anzi se proprio dovessi dare un consiglio direi proprio questo: di vivere questa esperienza al 100%". Tra le azzurre alla prima volta, Yasmina Akrari. "Ancora non ci credo di essere qui al Mondiale - ha ammesso emozionata - mi sento quasi stordita: potrei trovare la scusa del fuso orario, ma la verità è che sono davvero molto emozionata di essere qui, a giocare un mondiale e con un gruppo di giocatrici straordinarie". "Siamo tranquille e credo che abbiamo approcciato bene in questi primi giorni in Thailandia - aggiunge la centrale del Pinerolo -. Faccio parte di una squadra super, quando guardo le mie compagne vedo grandi campionesse che hanno vinto tutto negli ultimi due anni. Mi rendo conto come questo susciti tanta ammirazione anche e soprattutto nei tifosi che qui in Thailandia sono tantissimi. E poi credo che questa situazione ci renda più forti, perché ci consente di credere ancor di più nei nostri mezzi. Puo' avere la sua importanza, in un torneo così difficile e lungo". In Thailandia le squadre saranno 32, divise in 8 pool da quattro squadre. Le prime due di ciascuna pool si qualificano alla fase a eliminazione diretta, dal 29 agosto al PalaHuamark di Bangkok. Dopo l'esordio di domani, l'Italia torna in campo domenica contro Cuba, e poi martedì col Belgio; il primo posto consentirebbe di evitare agli ottavi la Polonia, terza nel ranking mondiale. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Altri Sport

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

Il Trentino saluta Debertolis: presenti il ministro Abodi e il presidente del Coni Buonfiglio

Grandinata sui Mondiali: gli atleti non si fermano all'Idroscalo

Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026

MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:14
Mornati, coppie miste? nostro sport avanguardia in equiparazione
21:21
Ciclismo, Mondiali Juniores: Italia oro in inseguimento squadre
21:07
Azzurre di Velasco a caccia del Mondiale, "divertiamoci"
20:06
Semaforo verde per Local Long Contest, il surf a La Marinedda
19:11
Tennis: Canottieri Casale, 'orgogliosi di Sara'