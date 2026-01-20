Logo SportMediaset

Australian Open: Errani-Paolini battono Lumsden-Tang e superano primo turno

20 Gen 2026 - 08:31

Sara Errani e Jasmin Paolini hanno battuto nel primo turno del doppio femminile degli Australian Open Maia Lumsden e Qianhui Tang. Le due tenniste italiane hanno vinto in due set (6-3, 6-2) Lumsden e Tang classificandosi per il secondo turno. 

