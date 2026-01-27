Australian Open: Sabalenka supera Jovic e va in semifinale

La numero uno al mondo Aryna Sabalenka supera la diciottenne americana Iva Jovic per 6-3 6-0 e va in semifinale agli Australian Open. Il match si è giocato a 38 gradi, e solo dopo - quando in campo il termometro segnava i 43 - e' stato chiuso il tetto della Rod Laver Arena. Ora per Sabalenka ci sara' la sfida a una tra Coco Gauff e Elina Svitolina. "Le adolescenti mi hanno messo alla prova negli ultimi due turni - ha detto Sabalenka - È stata una partita dura. Non guardate il punteggio, non è stata per niente facile. Ha giocato un tennis incredibile. Mi ha spinto a fare un passo avanti. E sono super felice della vittoria".