Atp Finals: dall'inno de Il Volo allo spettacolo di Morandi, che show prima di Sinner-Alcaraz

16 Nov 2025 - 18:17
Dallo spettacolo di Gianni Morandi, che ha intrattenuto il pubblico dell'Inalpi Arena nel pre-partita, fino all'inno italiano intonato da Il Volo, con il palazzetto che si è colorato di verde, bianco e rosso per l'occasione, la musica è grande protagonista prima dell'inizio della finale delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Morandi si è esibito nell'ultimo 'music break' del torneo intonando alcuni dei suoi più grandi successi, da 'Bella Signora' a 'Scende la pioggia'. "Mi fa piacere essere qua, non vedo l'ora, sono emozionato nell'aspettare due grandi campioni, il nostro grande Sinner e il grandissimo Alcaraz - ha detto Morandi - Loro sono molto amici, sarà una sfida straordinaria".

18:17
Atp Finals: dall'inno de Il Volo allo spettacolo di Morandi, che show prima di Sinner-Alcaraz
17:52
Spalletti spettatore a Torino: "Sinner ha altissime onde dentro un oceano di resilienza"
17:48
Abodi: "Con Federazione si troverà un accordo per le Finals"
17:39
Sci alpino, Hirscher rinvia il rientro: "Torno a gennaio"
16:42
Atp Finals: nel doppio trionfano Harri Heliovaara e Henri Patten