Atp Finals: dall'inno de Il Volo allo spettacolo di Morandi, che show prima di Sinner-Alcaraz

Dallo spettacolo di Gianni Morandi, che ha intrattenuto il pubblico dell'Inalpi Arena nel pre-partita, fino all'inno italiano intonato da Il Volo, con il palazzetto che si è colorato di verde, bianco e rosso per l'occasione, la musica è grande protagonista prima dell'inizio della finale delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Morandi si è esibito nell'ultimo 'music break' del torneo intonando alcuni dei suoi più grandi successi, da 'Bella Signora' a 'Scende la pioggia'. "Mi fa piacere essere qua, non vedo l'ora, sono emozionato nell'aspettare due grandi campioni, il nostro grande Sinner e il grandissimo Alcaraz - ha detto Morandi - Loro sono molto amici, sarà una sfida straordinaria".