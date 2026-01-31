Atletica, Tortu si infortuna al debutto stagionale sui 60 metri di Magglingen
© Grana/Fidal
Filippo Tortu inizia nel peggiore dei modi la sua stagione agonistica 2026, a causa di un infortunio occorsogli nella prima batteria dei 60 metri indoor del meeting svizzero di Magglingen, peraltro proprio negli ultimi metri della sua gara in cui ha tagliato il traguardo per inerzia con il tempo di 13"77 nella prova vinta dall'elvetico Maxime Baudraz in 6"83. Per il 27enne velocista lombardo, che vanta un personale di 6"58 sulla distanza risalente al 2019 e non disputava una prova sui 60 al coperto dal 2023, salterà quasi certamente il prossimo impegno previsto per il 6 febbraio prossimo, del World Indoor Tour Gold di Madrid.