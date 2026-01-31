Atletica, Tortu si infortuna al debutto stagionale sui 60 metri di Magglingen

31 Gen 2026 - 14:45
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Filippo Tortu inizia nel peggiore dei modi la sua stagione agonistica 2026, a causa di un infortunio occorsogli nella prima batteria dei 60 metri indoor del meeting svizzero di Magglingen, peraltro proprio negli ultimi metri della sua gara in cui ha tagliato il traguardo per inerzia con il tempo di 13"77 nella prova vinta dall'elvetico Maxime Baudraz in 6"83. Per il 27enne velocista lombardo, che vanta un personale di 6"58 sulla distanza risalente al 2019 e non disputava una prova sui 60 al coperto dal 2023, salterà quasi certamente il prossimo impegno previsto per il 6 febbraio prossimo, del World Indoor Tour Gold di Madrid.

tortu
filippo tortu
debutto tortu

Ultimi video

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

I più visti di Altri Sport

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:45
Atletica, Tortu si infortuna al debutto stagionale sui 60 metri di Magglingen
14:00
Sci alpinismo, CdM: l'azzurra Murada seconda nella sprint di Boi Taull
11:09
Nba: Jokic rientra dopo un mese e fa volare Denver
10:55
Sci, l'azzurro Casse il più veloce nella prova della discesa a Crans
09:21
Australian Open: Mertens e Zhang vincono il titolo nel doppio femminile