ATLETICA, CRIPPA QUARTO NEL CROSS INTERNACIONAL DE ITALICA IN SPAGNA

Il campione europeo della mezza maratona Yeman Crippa ha chiuso in quarta posizione con il tempo di 21'32 il Cross Internacional de Italica di Santiponce, frazione di Siviglia in Spagna, quinta tappa del circuito World Cross Country Gold Tour, al termine di una gara disputata su un tracciato di circa 7500 metri dove si è molto ben comportato, rimanendo nelle prime posizioni sino all'ultimo km quando poi è stato staccato dai tre atleti che hanno occupato le posizioni sul podio, con il successo dello spagnolo di origini burundesi Thierry Ndikumwenayo in 21'24, stesso tempo del burundese a tutti gli effetti Rodrigue Kwizera, mentre terzo è stato il favorito della vigilia, l'etiope Berihu Aregawi con 21'27. Le dichiarazioni di Crippa: “Super soddisfatto di una gara da protagonista in cui mi sono messo a tirare intorno a metà, e davvero contento per come ho corso in una campestre meno lunga del solito, dopo aver lavorato molto nel mese di raduno in Kenya, con tanti chilometri. Ora c’è da metterci qualcosa in più per gli Europei, voglio farmi trovare pronto per quell’obiettivo".