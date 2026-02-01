Arianna Fontana a Milano-Cortina 2026: "Punto a cinque finali, non voglio rimpianti"

"Parto per portare a casa il più possibile: l'approccio a ogni Olimpiade a cui ho partecipato. L'obiettivo minimo è la finale in tutte e cinque le gare a cui vorrei partecipare, tre individuali e le due staffette. Se uscirò dal ghiaccio sapendo di aver dato tutto, ma avrà vinto un'altra, brava lei. Non voglio rimpianti". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Arianna Fontana, pattinatrice di short track e pattinatrice di velocità su ghiaccio italiana, che venerdì prossimo a San Siro porterà la bandiera dell'Italia per la seconda volta in carriera (la prima è stata ai Giochi di Pyeongchang 2018).