Arianna Fontana a Milano-Cortina 2026: "Punto a cinque finali, non voglio rimpianti"

01 Feb 2026 - 09:47
 Arianna Fontana © italyphotopress

 Arianna Fontana © italyphotopress

"Parto per portare a casa il più possibile: l'approccio a ogni Olimpiade a cui ho partecipato. L'obiettivo minimo è la finale in tutte e cinque le gare a cui vorrei partecipare, tre individuali e le due staffette. Se uscirò dal ghiaccio sapendo di aver dato tutto, ma avrà vinto un'altra, brava lei. Non voglio rimpianti". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Arianna Fontana, pattinatrice di short track e pattinatrice di velocità su ghiaccio italiana, che venerdì prossimo a San Siro porterà la bandiera dell'Italia per la seconda volta in carriera (la prima è stata ai Giochi di Pyeongchang 2018).

"Una seconda Olimpiade in casa non poteva sfuggirmi. E poi, dopo Pechino, non mi sentivo addosso quella sensazione di appagamento e di capolinea di cui mi hanno parlato tanti atleti che hanno smesso", afferma, sottolineando di non avere "chiarezza" se, a fine febbraio, "smetto o mi regalo un altro giro di giostra". "Riparliamone a fine Olimpiade", aggiunge.

Ultimi video

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

I più visti di Altri Sport

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:15
Horner: "La F1 mi manca, ma torno solo se posso vincere"
11:08
Nba: Charlotte non si ferma più, a Houston il derby del Texas
10:52
Goggia: "Sarà l'Olimpiade degli italiani. E sarò in missione, senza mamma e papà"
 Arianna Fontana
09:47
Arianna Fontana a Milano-Cortina 2026: "Punto a cinque finali, non voglio rimpianti"
Marco Balich
09:41
Milano-Cortina 2026, Balich: "120 minuti puro spettacolo per cerimonia apertura"