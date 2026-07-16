Tennis, Atp Bastad: Pellegrino fuori negli ottavi contro Rublev

16 Lug 2026 - 17:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© afp

© afp

Andrea Pellegrino è uscito di scena negli ottavi del 'Nordea Open' (ATP 250 - montepremi 612.620 euro) che si sta disputando sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 29enne di Bisceglie, n.138 del ranking, dopo l'esordio vittorioso in due set sul giovane norvegese Nicolai BudkovKjaer, n.118 ATP (sesta vittoria stagionale, ottava in carriera nel circuito maggiore), al secondo turno ha ceduto per 7-6(3), 6-7(7), 6-3, in oltre due ore e mezza di partita, al russo Andrey Rublev, n.16 ATP e prima testa di serie del torneo che ha vinto nel 2023 (battendo Ruud in finale). 

bastad
tennis

Ultimi video

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

MCH SINNER FESTA VAGNOZZI E CAHILL MCH

Festa con agguato per Sinner. Lo scherzo di Vagnozzi e Cahill

DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:06
Tennis, Atp Bastad: Pellegrino fuori negli ottavi contro Rublev
16:43
Antonelli: "Fantastico l'incontro con Federer, vi racconto cosa mi ha detto"
16:21
Basket: Fip, ammessi tutti i club di Serie A e ok per nuovi team a Roma
15:20
Formula1, Verstappen: "Sul mio futuro parlerò io"
13:44
Formula 1, l'entusiasmo per l'Argentina in finale contagia anche Colapinto