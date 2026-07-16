Tennis, Atp Bastad: Pellegrino fuori negli ottavi contro Rublev

Andrea Pellegrino è uscito di scena negli ottavi del 'Nordea Open' (ATP 250 - montepremi 612.620 euro) che si sta disputando sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 29enne di Bisceglie, n.138 del ranking, dopo l'esordio vittorioso in due set sul giovane norvegese Nicolai BudkovKjaer, n.118 ATP (sesta vittoria stagionale, ottava in carriera nel circuito maggiore), al secondo turno ha ceduto per 7-6(3), 6-7(7), 6-3, in oltre due ore e mezza di partita, al russo Andrey Rublev, n.16 ATP e prima testa di serie del torneo che ha vinto nel 2023 (battendo Ruud in finale).