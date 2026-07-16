Formula1, Verstappen: "Sul mio futuro parlerò io"

Max Verstappen non si sbilancia sulle prospettive della Red Bull nel weekend del GP del Belgio e chiude ogni speculazione sul proprio futuro. "Non so cosa aspettarmi, onestamente non lo so come andremo qui. In Austria siamo stati forti, a Silverstone deludenti: per questo è difficile fare previsioni. Torneremo alla vecchia ala posteriore, poi vedremo più avanti per quella nuova", ha spiegato il campione del mondo nella conferenza stampa del giovedì. Sul momento della squadra, Verstappen invita a guardare avanti: "Dobbiamo sistemare i problemi attuali. A volte c'è rabbia e un po' di delusione, ma poi si resetta tutto, si torna in fabbrica e si lavora per il weekend successivo. L'approccio non cambia. I membri del team che vanno via? Succede, bisogna cercare nuovi talenti ed è quello che va fatto sempre". L'olandese ha poi parlato del nuovo team principal Laurent Mekies: "Il primo periodo con Mekies è andato bene. Abbiamo un buon rapporto anche fuori dalla pista. È tutto molto aperto e trasparente". Infine, Verstappen ha liquidato le voci sul proprio futuro: "Nulla da dire sul mio futuro. Ho sempre detto che eventuali novità sarò io a comunicarle".