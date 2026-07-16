Formula 1, l'entusiasmo per l'Argentina in finale contagia anche Colapinto

L'entusiasmo per la vittoria dell'Albiceleste in semifinale contro l'Inghilterra ha contagiato anche il paddock del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Questa mattina Franco Colapinto si è presentato a Spa indossando la maglia dell'Argentina di Lionel Messi e sorseggiando un mate, tipica bevanda sudamericana. Insomma, per il pilota argentino dell'Alpine sarà un weekend ad alta tensione: prima per la gara dove cercherà di migliorare il nono posto di Silverstone, poi per la finalissima del Mondiale contro la Spagna.