Formula 1, l'entusiasmo per l'Argentina in finale contagia anche Colapinto

16 Lug 2026 - 13:44
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L'entusiasmo per la vittoria dell'Albiceleste in semifinale contro l'Inghilterra ha contagiato anche il paddock del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Questa mattina Franco Colapinto si è presentato a Spa indossando la maglia dell'Argentina di Lionel Messi e sorseggiando un mate, tipica bevanda sudamericana. Insomma, per il pilota argentino dell'Alpine sarà un weekend ad alta tensione: prima per la gara dove cercherà di migliorare il nono posto di Silverstone, poi per la finalissima del Mondiale contro la Spagna. 

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