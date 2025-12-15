Logo SportMediaset

Milano-Cortina: Mariah Carey si esibirà alla cerimonia d'apertura

15 Dic 2025 - 14:02

Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. "La star americana sarà una delle protagoniste arricchendo la serata inaugurale con una esibizione iconica", si legge in una nota degli organizzatori. "Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, Mariah Carey incarna pienamente l'atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi. In questo scenario, la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della Cerimonia di Apertura: Armonia. A San Siro, questo principio prenderà forma nell'incontro tra culture, creatività e partecipazione - prosegue il comunicato - Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un'esperienza condivisa. Insieme, musica e sport danno vita a una Cerimonia in cui l'Armonia diventa esperienza viva, un luogo simbolico dove le comunità si incontrano, superano confini e si riconoscono parte della stessa energia collettiva dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La partecipazione di Mariah Carey è ulteriore prova del respiro internazionale della Cerimonia e dei suoi messaggi. La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, realizzata da Balich Wonder Studio, sarà un'esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale. Un appuntamento unico nel suo genere, pensato per sorprendere, unire e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo".

16:03
Quarto slalom femminile stagionale di Coppa del Mondo di sci a Courchevel, sette azzurre in gara
15:03
Alla XXVI Maratona di Pisa la Nazionale italiana di ultradistanza: in gara nella Pisanina l’azzurra Giovanna Epis
14:14
Milano-Cortina 2026, Abodi: "I Giochi un'opportunità per gli imprenditori"
14:02
Milano-Cortina: Mariah Carey si esibirà alla cerimonia d'apertura
13:13
Abodi: "impianto per skater a Palermo darà risposte al territorio"