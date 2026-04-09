Sarà Mariani l'arbitro italiano ai Mondiali: da Napoli-Inter al discusso Juve-Napoli, quanti episodi contestati in Serie A
Protesta anche al Milan: per il fischietto di Aprilia non è stata una stagione serena
C'è anche Maurizio Mariani nella lista dei 15 arbitri europei selezionati dalla Fifa per prendere parte al prossimo Mondiale in Canada, Usa e Messico. Il fischietto della sezione di Aprilia rappresenterà l'Italia al pari di Bindoni e Tegoni, entrambi assistenti, oltre a Di Bello che sarà impegnato al Var. Mariani, 44 anni, ha arbitrato 13 partite finora nella Serie A (2025-2026) e non sono mancate le polemiche. A partire da Napoli-Inter dello scorso ottobre (finì 3-1 per gli azzurri), quando Mariani fischiò un penalty su indicazione dell'assistente e in differita di cinque secondi come sottolineato da Graziano Cesari.
A gennaio poi proteste e tanti episodi contestati nel corso di Milan-Genoa(1-1). Sono la lente d'ingrandimento finirono il rigore concesso ai liguri al 99' per un fallo di Bartesaghi e un pestone in area di Ostigard su Fullkrug. In quest'ultima occasione nessun richiamo al monitor di Mariani. Mariani che ha sbagliato invece in maniera netta nel corso dell'ultimo Juventus-Napoli terminato 3-0. A far discutere l'intervento di Bremer, colpevole di aver messo un braccio attorno al collo di Hojlund. Un contatto evidente con il Var rimasto silente. L'ultimo episodio, assai discutibile, riguarda Udinese-Juventus e il gol annullato a Conceiçao per un presunto fuorigioco di Koopmeiners. La posizione dell'olandese viene giudicata attiva, ma i dubbi sono tanti.
Mariani infine, ha arbitrato diversi big-match nella Champions League attualmente in corso. Compreso Real Madrid-Manchester City dove ha assegnato un rigore ai Blancos, poi sbagliato da Vinicius. Nell'occasione a lamentarsi fu Gianluigi Donnarumma che non le mandò a dire a Mariani: "Perché fate i fenomeni?".