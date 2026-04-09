Sarà Mariani l'arbitro italiano ai Mondiali: da Napoli-Inter al discusso Juve-Napoli, quanti episodi contestati in Serie A

C'è anche Maurizio Mariani nella lista dei 15 arbitri europei selezionati dalla Fifa per prendere parte al prossimo Mondiale in Canada, Usa e Messico. Il fischietto della sezione di Aprilia rappresenterà l'Italia al pari di Bindoni e Tegoni, entrambi assistenti, oltre a Di Bello che sarà impegnato al Var. Mariani, 44 anni, ha arbitrato 13 partite finora nella Serie A (2025-2026) e non sono mancate le polemiche. A partire da Napoli-Inter dello scorso ottobre (finì 3-1 per gli azzurri), quando Mariani fischiò un penalty su indicazione dell'assistente e in differita di cinque secondi come sottolineato da Graziano Cesari.