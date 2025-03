Mondiale per Club, si profila lo spareggio fra Club América e Los Angeles FC per sostituire il Leon

Prima che tutto ciò vada in porto è necessario attendere il ricorso presentato dal Leon al Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) per la decisione della FIFA di escluderli dalla rassegna iridata a causa delle normative del torneo sulla proprietà multi-club. Il club messicano è infatti di proprietà di Grupo Pachuca, già in possesso della squadra omonima e al via del Mondiale per Club.