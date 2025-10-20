Alex Vinatzer guarda con fiducia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: "L'arrivo di Mauro Pini ci ha ridato entusiasmo"

C'è stato un cambio di allenatore visto che il nostro responsabile a gennaio è andato un po' fuori rotta, complice anche qualche problemino sul materiale e sulla tecnica. Con lo staff nuovo mi sembra che siamo ripresi al meglio, i confronti con gli atleti delle altre nazionali sono abbastanza positivi. Speriamo che i piccoli infortuni che mi sono costati quattro settimane nella scorsa stagione quest'anno non si ripresentino.