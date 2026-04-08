Valtellina Orobie a Boscacci-Antonioli, assolo del "Giulia Team" Murada-Compagnoni al femminile

Nel suo "giardino di casa" Michele Boscacci ha trascinato al successo l’amico di sempre Robert Antonioli. Per i due portacolori del CS Esercito primo posto in un'ora, 35 minuti e 41 secondi. A Completare il podio nell'ordine Marco Salvadori-Edoardo Mottini (ASD Golgi e Alta Valtellina, secondi a due minuti e 35 secondi) e Filippo Beccari-David Innerhofer (Bela Ladinia-Weissenbacher) con un ritardo di quattro minuti e sei secondi. Si fermano ai piedi del podio Giovanni Rossi e Rocco Baldini del CS Esercito, top five uomini per Cristian Spini e Stefano Lanzi, formazione cento per cento Polisportiva Albosaggia.