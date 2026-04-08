SCIALPINISMO

Valtellina Orobie a Boscacci-Antonioli, assolo del "Giulia Team" Murada-Compagnoni al femminile

Doppietta CS Esercito e passerella trionfale dinnanzi al proprio pubblico per i campioni di casa

di Stefano Gatti
08 Apr 2026 - 11:17
© Maurizio Torri

© Maurizio Torri

(In collaborazione con Maurizio Torri - Sportdimontagna)

Pronostico blindato fin dalla vigilia e puntualmente confermato dall'ordine d'arrivo nella trentanovesima edizione di Valtellina Orobie di Albosaggia, in provincia di Sondrio. Ad imporsi a mani basse sono state le formazioni Michele Boscacci-Robert Antonioli al maschile e Giulia Murada-Giulia Compagnoni nella sfida in rosa. Solitamente proposta in pieno inverno, quest’anno la superclassica del Pizzo Meriggio è stata per molti voluto una grande festa di fine stagione (con iscrizioni gratis per tutti), anche se gli instancabili sono attesi il secondo fine settimana di aprile al Trofeo Parravicini in Val Brembana (Bergamo) per i campionati italiani a squadre.

© Maurizio Torri

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L’obiettivo ad Albosaggia era quello di chiudere in bellezza festeggiando in famiglia i campioni cresciuti nel vivaio della Polisportiva Albosaggia e grandi protagonisti alle Olimpiadi ma soprattutto nella Ski Mountaineering World Cup by ISMF (International Ski Mountaineering Federation). Di risultati da festeggiare il presidente Alessandro Piani e i suoi ragazzi ne avevano parecchi: la Coppa del Mondo overall conquistata da Giulia Murada, quella di specialità nella mixed vinta dalla coppia Michele Boscacci-Alba De Silvestro, senza dimenticare il titolo iridato della giovane Silvia Boscacci. Non dimentichiamo, infatti, che i tre atleti che hanno rappresentato la nostra nazione nel suo esordio olimpico lo scorso mese di febbraio nei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 (Murada, Boscacci e De Silvestro) vivono proprio ad Albosaggia, centro abitato del versante orobico valtellinese, alle porte di Sondrio. 

© Maurizio Torri

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All’ombra del Pizzo Meriggio (la montagna che domina da sud il capoluogo della Valtellina), lo scialpinismo è quello "old school" con salite e discese in fuori pista, numerose inversioni, tratti a piedi, ripidi canali e discese tecniche nel bosco. Per vincere in questo teatro d'operazioni occorre essere atleti completi. Il tracciato 2026, per la gara a coppie del settore assoluto, prevedeva quattro salite e altrettante discese con un dislivello positivo di 1250 metri. Non poteva ovviamente mancare nel menu la Nord del Meriggio e l’ultima tecnica discesa nel bosco.

© Francesco Bergamaschi

© Francesco Bergamaschi

Visto il calendario e le temperature tutt’altro che invernali non erano in molti al via della trentanovesima edizione di Valtellina Orobie. Non avendo avversarie, le due Giulia (Murada e Compagnoni) del Centro Sportivo Esercito hanno fatto gara sugli uomini, chiudendo la loro fatica in un'ora, 53 minuti e 23 secondi, di fatto piazzandosi al margine basso della top five assoluta. Nessun dubbio anche nella gara maschile. 

© Maurizio Torri

© Maurizio Torri

Nel suo "giardino di casa" Michele Boscacci ha trascinato al successo l’amico di sempre Robert Antonioli. Per i due portacolori del CS Esercito primo posto in un'ora, 35 minuti e 41 secondi. A Completare il podio nell'ordine Marco Salvadori-Edoardo Mottini (ASD Golgi e Alta Valtellina, secondi a due minuti e 35 secondi) e Filippo Beccari-David Innerhofer (Bela Ladinia-Weissenbacher) con un ritardo di quattro minuti e sei secondi. Si fermano ai piedi del podio Giovanni Rossi e Rocco Baldini del CS Esercito, top five uomini per Cristian Spini e Stefano Lanzi, formazione cento per cento Polisportiva Albosaggia.

© Francesco Bergamaschi

© Francesco Bergamaschi

Da sempre la Polisportiva Albosaggia ha un occhio di riguardo per il settore giovanile: ai campioni di domani sono stati riservati dei tracciati dedicati con lunghezza e dislivello a seconda delle fasce d’età. Tra gli under 16 successo di giornata per Arianna Corvi e Tommaso Fanetti (giovani talenti "targati" Polisportiva Albosaggi). A mettere tutti in fila in gara under 18 ci hanno pensato Sofia Bortolotti (Presolana Pora) e Leonardo Milesi (Albosaggia). Applausi tra gli under 20 per la campionessa di casa Silvia Boscacci e Lorenzo Milesi, atleta del GS Fiamme Gialle cresciuto nella Polisportiva Albosaggia. Per tutti gli aspiranti campioni locali a fine evento una meritata foto di gruppo con Giulia Murada e con la sua - altrettanto meritata-  Coppa del Mondo.

© Valtellina Orobie Ufficipo Stampa

© Valtellina Orobie Ufficipo Stampa

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