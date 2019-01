Sci, la Vonn: "Non sono ancora finita"

09/01/2019

Carica, guarita, affamata. Dopo sei settimane di stop a causa di un infortunio al ginocchio subito in allenamento, Lindsey Vonn è pronta a tornare in pista, ma dovrà attendere ancora una settimana perché le gare di St. Anton, discesa e Super G, sono state annullate a causa della troppa neve caduta nelle ultime ore nella località austriaca: in 48 ore circa 2 metri. Sui social la campionessa statunitense: "Non sono ancora finita".