Il Lecce va "in campo contro l'orrore": domani l'omaggio a Lorena Isceri

Nella sfida casalinga contro il Monza, l’U.S. Lecce renderà omaggio alla memoria di Lorena Isceri, originaria di Squinzano ed ennesima tragica vittima di femminicidio. In deroga al protocollo consueto, la Società ha espressamente richiesto alla Lega Serie A che, al momento dell'ingresso sul terreno di gioco, i giocatori giallorossi vengano affiancati da alcune ragazze del territorio con il volto segnato da una mano rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. L’iniziativa è promossa da Lecce Love, il ramo sociale del Club, nell'ambito delle attività di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno del femminicidio. Con questo gesto, la Società intende stringersi attorno al dolore della famiglia di Lorena e di tutta la comunità salentina, tenendo alta l'attenzione su un orrore che non può e non deve lasciarci indifferenti.