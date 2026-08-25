Brignone costretta a una nuova operazione alla gamba: "Sugli sci ho ancora dolore"

Nuova operazione alla gamba sinistra per Federica Brignone. Lo ha annunciato la stessa sciatrice con un post sul proprio profilo Instagram: "La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. Per questo, con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio. Per ora è tutto.. Vi terrò aggiornati".
Brignone, il grave infortunio e il recupero lampo per Milano Cortina
L'intervento chirurgico sarà quindi effettuato nel pomeriggio di oggi, martedì 25 agosto, alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, luogo localizzato dalla stessa "tigre" nel suo post sui social. Nell'aprile 2025, durante i campionati italiani in Val di Fassa, Brignone aveva riportato una "frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla lesione del crociato anteriore e del comparto capsulo-legamentoso mediale della gamba sinistra". Infortunio grave a cui aveva recuperato in modo miracoloso in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, nei quali aveva vinto due medaglie d'oro nel superG e nel gigante. Poi i nuovi problemi fisici, i controlli approfonditi al J-Medical di Torino e ora la scelta di operarsi nuovamente alla gamba.
L'intervista di luglio: "Il mio corpo non si riprenderà mai del tutto"
Poco più di un mese fa, a luglio, Federica Brignone aveva rilasciato un'intervista a L'Equipe: "Cercherò di tornare a sciare a inizio agosto. Non so ancora se potrò prender parte alla prossima stagione e se io avrò lo stesso dolore della scorsa annata, sarà insopportabile. L'anno scorso, in questo periodo, non sapevo nemmeno quando sarei riuscita a camminare di nuovo. Quindi in un certo senso quest'estate le cose vanno meglio, ma il mio corpo non si riprenderà mai del tutto".
Mai sottovalutata, dunque, la gravità dell'infortunio, nemmeno dopo la doppietta di ori olimpici: "Ho ancora molti problemi a camminare. Ho iniziato ad allenarmi a metà maggio, ma non sto facendo niente di simile a quello che facevo prima dell'infortunio. Posso andare in bici, nuotare, andare in palestra ma non posso correre, non posso appoggiare il peso sui piedi. Il mio corpo ha recuperato massa muscolare, sta migliorando sempre di più, ma è ancora lontano dall'essere perfetto, o almeno come era prima. Ho costantemente dolore".
Brignone, la conferma sui Giochi del 2030: "Di sicuro non ci sarò come atleta"
Nella stessa intervista, la sciatrice 36enne aveva confermato che quelle di Milano Cortina sono state le sue ultime Olimpiadi: "Giochi 2030? Sono sicura che non ci sarò, almeno come atleta. È troppo lontano. Voglio fare altre cose, soprattutto viaggiare, e praticare sport, ma senza vincoli. Se riuscirò a portare a termine la stagione che sta per iniziare, sarà già un buon risultato, anche se nella vita non si sa mai...".