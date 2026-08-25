Brignone costretta a una nuova operazione alla gamba: "Sugli sci ho ancora dolore"

Mai sottovalutata, dunque, la gravità dell'infortunio, nemmeno dopo la doppietta di ori olimpici: "Ho ancora molti problemi a camminare. Ho iniziato ad allenarmi a metà maggio, ma non sto facendo niente di simile a quello che facevo prima dell'infortunio. Posso andare in bici, nuotare, andare in palestra ma non posso correre, non posso appoggiare il peso sui piedi. Il mio corpo ha recuperato massa muscolare, sta migliorando sempre di più, ma è ancora lontano dall'essere perfetto, o almeno come era prima. Ho costantemente dolore".