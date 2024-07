Sci in lutto, è morto Piermario Calcamuggi: tecnico tra i più vincenti

© FISI

Il mondo degli sport invernali è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Piermario Calcamuggi, uno dei tecnici più vincenti dello sci internazionale. "Calcamuggi ci ha lasciato nel pomeriggio di sabato, a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, dopo un intervento di routine al cuore, che era perfettamente riuscito. Aveva 74 anni. Dopo l'intervento era stato in grado di parlare con la moglie Ita e con i figli, Matteo ed Elisa, promettendo a breve un incontro nella loro casa di Champoluc. Poi un peggioramento del quadro clinico che lo ha portato alla morte" è quanto scrive la Fisi in una nota.