Niente cambio di nazionalità per Lara Colturi: affronterà le Olimpiadi di Milano-Cortina con l'Albania

LA FAMIGLIA COLTURI: "PER LARA IMPORTANTE LIBERTA' DI GESTIONE"

Un grazie alla Federsci albanese e alle "alte istituzioni" di Tirana per aver investito sulla figlia e la sottolineatura che per Lara Colturi e' fondamentale "la liberta' gestionale" e il percorso con "la famiglia e il team". Così Daniela Ceccarelli e Alessandro Colturi, genitori della 18enne sciatrice piemontese, commentano l'accordo con la federazione albanese per far continuare a gareggiare Lara con i colori di Tirana per la prossima stagione. I genitori della sciatrice riconoscono che la libertà di gestione è stata "concessa dalla Federsci albanese" e ha consentito di "concentrarsi pienamente sulle sue necessita' di giovane atleta"; parlando di un "ambiente positivo che le offrono serenità e un adeguato supporto tecnico" consentendole di "puntare a traguardi sempre più ambiziosi"; e citano tra gli impegni dei prossimi mesi anche "gli studi per l'esame di maturità".