Adamello: Bon Mardion e Gachet tra gli uomini, Compagnoni e Moreschini a mani basse in gara donne

Senza storia la competizione femminile, al via da Passo Paradiso. La ventottenne valtellinese (di Valfurva) Giulia Compagnoni del CS Esercito e la ventitreenne trentina Lisa Moreschini da Pejo (GS Fiamme Gialle) hanno preso subito al comando e sono poi state capaci di incrementare il vantaggio sulle rivali chilometro dopo chilometro. Una vittoria che per le due atlete azzurre rappresenta una nuova iniezione di fiducia dentro in una stagione che le ha viste protagoniste su più fronti. Per Giulia si tratta della prima vittoria sul percorso originale, la seconda in assoluto, nonché il terzo podio. Per Lisa si tratta invece del primo alloro in un evento da lei particolarmente sentito, perché vicino a casa. Secondo gradino del podio per le francesi Lorna Bonnel e Perrine Gindre (a ben ventisei minuti e 29 secondi dalle vincitrici), terzo posto per la coppia “mitteleuropea” formata dalla ceca Marcela Vasinova e dall’austriaca Bianca Somavilla, con un ritardo di quaranta minuti esatti. Solo dodici le squadre al traguardo in gara-donne.