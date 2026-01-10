Sci, Coppa del Mondo: Vonn vince a Zauchensee, brutto infortunio per Egger

Deludente invece la prova di Sofia Goggia, che per sua stessa ammissione ha preferito non prendersi troppi rischi su un tracciato ritenuto pericoloso per la neve riportata presente all'esterno. La bergamasca ha chiuso così in 17a posizione (+0.97), precedendo di due centesimi Nadia Delago, che aveva ottenuto il podio nelle prove cronometrate. Forte apprensione per l'austriaca Magdalena Egger, che è terminata nelle reti dopo aver perso il controllo dei suoi sci nel punto più veloce della pista. Inizialmente si era rialzata e aveva cercato di scendere sulle sue gambe, salvo poi richiamare l'attenzione degli addetti al tracciato e farsi portare via dalla pista in elicottero. L'infortunio sembra serio e le sue Olimpiadi potrebbero essere a rischio, con l'Austria che ha vissuto una giornata da incubo sulla pista di casa: solo un'atleta nella top-20 (Huetter).