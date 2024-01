Sci, Coppa del Mondo: Strasser sorprende a Kitzbühel, Tommaso Sala è 9°

SCI UOMINI

Il tedesco beffa lo svedese Jakobsen, che aveva chiuso in testa la prima manche e chiude secondo a 14/100. Sul podio Yule, l'azzurro centra la top-10

© Getty Images Lo slalom di Kitzbühel regala emozioni e continui stravolgimenti. Sogna a lungo il veterano britannico Dave Ryding, ma il vincitore è tedesco: Linus Strasser rimonta tre posizioni e vince col tempo di 1.40.36. Alle sue spalle lo svedese Kristoffer Jakobsen (+0.14) e lo svizzero Daniel Yule (+0.20), con Tommaso Sala nono a 1"96. Risale anche Alex Vinatzer, che chiude 16°. Feller mantiene il pettorale rosso, Odermatt sempre leader nella generale di CdM.

Lo slalom di Kitzbühel regala continui stravolgimenti e un vincitore a sorpresa. Il protagonista iniziale è il croato Istok Rodes, che scala 13 posizioni (chiuderà 11°), ma poi deve cedere la vetta. Sogna anche il britannico Dave Ryding, ma la sua corsa termina quando arrivano i big della classifica. Qui arriva la grande sorpresa, perché il tedesco Linus Strasser risale dalla quarta alla prima posizione e conquista la vittoria col tempo di 1.40.36. Alle sue spalle lo svedese Kristoffer Jakobsen, che aveva chiuso in testa in una prima manche con cinque sciatori in soli 42/100. Lo scandinavo chiude a 14/100 dal vincitore e Daniel Yule, che aveva terminato alle sue spalle, chiude il podio arrivando terzo a 20/100. Quarta posizione per Feller (+0.79), che mantiene il pettorale rosso di leader della Coppa di slalom e precede Ryding (+0.96) e Amiez (+1.51): top-10 per Raschner, Meillard e Tommaso Sala, che risale dalla 12a alla 9a posizione chiudendo a 1"96, con Rochat decimo. Nei venti anche un altro atleta italiano, perché Alex Vinatzer risale dalla 21a posizione e termina al 16° posto con 2"43 di ritardo: per lui l'ex aequo con l'austriaco Adrian Pertl. Out Maurberger, così come Clement Noel. Non avevano superato il taglio della prima manche Kanins e Barbera, fuori dal tracciato Gross e Kastlunger. Non cambia nulla nella generale della Coppa del Mondo, con le prime posizioni congelate: Odermatt domina con 1156 punti, precedendo Sarrazin (660) e l'infortunato Schwarz (464). L'unico atleta che scala posizioni è Feller, che risale in quinta posizione a quota 434: alle sue spalle Kriechmayr (392) e Paris (379), primo e migliore degli italiani.