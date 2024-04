Prove ufficiali Montecarlo: pole per Wehrlein, prima fila per Vandoorne

PROVE UFFICIALI

Il pilota tedesco sigla sul circuito cittadino del Principato la sue terza pole stagionale

© Getty Images Storica pole position per Pascal Wehrlein e per la Porsche a Montecarlo. Il pilota tedesco (nuovo leader della classifica generale in solitaria grazie ai tre punti bonus della pole stessa) ha prevalso per 443 millesimi di secondo in finale su Stoffel Vandoorne che nei quarti di finale aveva fatto fuori il proprio compagno di squadra (DS Penske) Jean-Eric Vergne. Per Wehrlein si tratta della terza pole stagionale dopo quelle di Mexico City e di San Paolo del Brasile, Porsche da parte sua torna a primeggiare a Montecarlo, dove aveva dominato come fornitore di propulsori alla McLaren, ai tempi della tripletta vincente firmata tra il 1984 (quarant'anni fa!) e il 1986 dal "Professore": Alain Prost, naturalmente!

© Getty Images

Dalla seconda fila scatteranno le due GEN3 TCS Jaguar di Nick Cassidy e Mitch Evans (che aveva dominato i due turni di prove libere e il suo gruppo in qualifica). Entrambi i neozelandesi hanno commesso errori nelle rispettive semifinali: all'ingresso delle Piscine Cassidy (nel corso della semifinale con Vandoorne), alla variante fuori dal tunnel Evans, che era opposto a Wehrlein. Bene ma non benissimo insomma per Jaguar all'indomani dell'annuncio della prosecuzione dell'impegno in Formula E fino al 2030. Terza e quarta fila per i piloti eliminati nei quarti di finale: Maxilian Guenther, Antonio Félix Da Costa, Sebastien Buemi e Jean-Eric Vergne.