Sci, Coppa del Mondo: Holdener concede il bis e conquista lo slalom a Sestriere

che doppietta

Dopo Killington la svizzera vince tra i pali stretti anche sulle nevi piemontesi e mette in riga Shiffrin e Vlhova

© Getty Images E’ ancora nel segno di Wendy Holdener lo slalom della Coppa del Mondo di sci femminile. Dopo aver vinto a Killington, la svizzera si ripete anche al Sestriere col tempo di 1:56.29. Alle sue spalle due fenomeni come Shiffrin (seconda a 47 centesimi) e Vlhova terza e staccata di 70 centesimi. Della Mea chiude 19esima ed è la miglior italiana. Tra una settimana appuntamento a St Moritz con due discese e un superG.

Vedi anche Sci Sci, Coppa del Mondo: Braathen trionfa in Val d’Isère nel primo slalom speciale della stagione Super Wendy Holdener in questo avvio di Coppa del Mondo di sci femminile. Dopo aver vinto nello slalom di Kilington, la svizzera conquista la gara tra i pali stretti anche sul tracciato del Sestriere, in Italia. Ottima prova della rossocrociata il cui tempo di 1:56.29 mette in riga le due fenomenali Shiffrin e Vlhova: l’americana è seconda staccata di 47 centesimi, la slovacca (prima dopo la prima manche) deve accontentarsi del terzo gradino del podio con un ritardo di 70 centesimi. Bravissima anche la svedese Aronsson Elfman, capace di recuperare dalla 16esima alla quarta posizione.

Indietro le azzurre con Lara Dalla Mea miglior italiana diciannovesima dopo aver chiuso nona la prima manche, sono rispettivamente 20esima e 28esima Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi mentre esce e non conclude la prova Anita Gulli. La Coppa del Mondo di sci femminile il prossimo fine settimana fa tappa a St Moritz, previste due discese e un superG.