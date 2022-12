Sci, Coppa del Mondo: Braathen trionfa in Val d’Isère nel primo slalom speciale della stagione

Coppa del Mondo

Il norvegese precede al traguardo l’austriaco Feller e lo svizzero Meillard, Kastlunger decimo è il miglior azzurro

© Getty Images Parla norvegese il primo slalom speciale della stagione 2022/2023 della Coppa del Mondo di sci maschile. In Val d'Isère trionfa Braathen col tempo di 1:38.14, alle sue spalle l’austriaco Feller e lo svizzero Meillard staccati di 84 e 98 centesimi. L’Italia sorride col sorprendente Tobias Kastlunger, decimo dopo una gran rimonta nella seconda manche, mentre inforca ed esce Alex Vinatzer. Il prossimo fine settimana appuntamento in Val Gardena.

Inizia nel segno di Lucas Braathen la stagione dello slalom speciale della Coppa del Mondo di sci maschile. Il norvegese si impone in Val d’Isère col tempo di 1:38.14 creando un solco con l’austriaco Feller (secondo e dietro di 84 centesimi) e lo svizzero Meillard, terzo staccato di 94 centesimi. Prova perfetta dello scandinavo, mentre il connazionale Kristoffersen, primo dopo la prima manche, crolla al sesto posto. Per l’Italia da segnalare la straordinaria prova del 23enne Tobias Kastlunger, appena alla seconda apparizione in Coppa del Mondo e capace di rimontare dalla 26esima alla decima posizione grazie a una splendida seconda manche. Rimpianti invece per Alex Vinatzer, undicesimo dopo la prima manche ma fuori nella seconda discesa dopo essere partito bene: fatale un’inforcata. Prossimo appuntamento con il circo bianco maschile il prossimo fine settimana in Val Gardena, in programma due discese libere e un Super G.