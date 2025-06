Brignone, i Giochi di Milano-Cortina sono più vicini: "Crociato ok, non dovrò essere operata"

Ora, lo scenario in vista dei Giochi Olimpici si fa meno incerto, anche se la detentrice della Coppa del Mondo generale preferisce rimanere cauta: “Mi piacerebbe poter promettere ai tifosi che sarò a Milano-Cortina, ma non posso dirlo con certezza. Prima di tutto voglio rimettermi per stare bene, poi penserò alle gare. Quella rimane una motivazione enorme. È vero che il tempo c’è, ma passa in fretta. Il ritorno sulla neve? Finché non posso poggiare il piede, è difficile fare previsioni. Ma mi do degli obiettivi proprio per restare motivata. Voglio tornare sugli sci al 100%, non su una gamba sola.”